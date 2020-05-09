  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da her gün 350 kişiye aşevinden sıcak yemek ulaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:17:49 -
Kastamonu'da her gün 350 kişiye aşevinden sıcak yemek ulaştırılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 ay önce açılan aşevinden günde 350 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan aşevinden, ihtiyaç sahiplerinden oruç tutanlara iftar ve sahurda, diğer vatandaşlara da öğle ve akşam vakitlerinde sıcak yemek götürülüyor.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da zaman zaman aşevini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerinin dağıtımına katılıyor.

Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevinin seçim sürecindeki en önemli projelerinden biri olduğunu anlattı.

Seçilse de seçilmese de aşevini Taşköprü'ye kazandıracağını söylediğini belirten Çatal, "30 kişiyle başladığımız aşevi, şimdi 350 kişiye yemek veriyor. Dönüşleri de çok güzel oluyor. İş adamlarımız ve esnafımızdan aşevimize destek büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu aşevini yaşatmaya kararlıyım. Taşköprü'de ihtiyaç sahibi herkesin evine gireceğiz." dedi.

Ramazanda oruç tutamayanların da bulunabildiğine dikkati çeken Çatal, "Herkese hassasiyet gösteriyoruz. Yemeklerimiz 3 çeşit hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı