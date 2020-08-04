Kastamonu'da eşini tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde karısını tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde bahçesini domuzlardan korumak isteyen Yakup Z. (52), karanlıkta eşi Fati Z'yi (49) domuz sanarak ateş açtı.
Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi Fati Z'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Yakup Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.