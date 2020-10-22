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Spor Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Umutlarımız ve hayallerimiz var"
Spor

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Umutlarımız ve hayallerimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:05:40 -
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Umutlarımız ve hayallerimiz var"

KASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi 3. turunda Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımıyla eşleşen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Helle Thomsen, rakibi eleyerek gruplara kalmak istediklerini belirtti.

Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Kastamonu Belediyespor'da gözler, 14 ve 21 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

Turu geçmesi halinde EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak Kastamonu Belediyespor'da Danimarkalı çalıştırıcı Helle Thomsen, rakibin kendilerine oranla daha hazır durumda olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Thomsen, "Bugünden itibaren ciddi bir şekilde rakibi izleyerek analiz edeceğim. Umutlarımız ve hayallerimiz var. Bu yönde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da maçların seyircili oynandığını aktaran Thomsen, "DVSC Schaeffler geçen yıl Kastamonu Belediyespor ile grup aşamasında karşılaştı. Bu karşılaşmalar rakibimizin ne kadar ciddi bir takım olduğunu gösteriyor. Umarım DVSC Schaeffler'e karşı Kastamonu Belediyespor'un geçen yılki başarısını tekrarlar ve turu geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.


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