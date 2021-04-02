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Spor Kasımpaşa'dan 'Endişeliyiz' açıklaması
Spor

Kasımpaşa'dan 'Endişeliyiz' açıklaması

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele öncesinde hakem tartışması büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 17:17:00 -
Kasımpaşa'dan 'Endişeliyiz' açıklaması

Kasımpaşa, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı.

Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

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