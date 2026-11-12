Araştırmayla test edildi: İşte en iyi pile sahip akıllı telefon

FİYAT VE PERFORMANS: 1.999 dolarlık iPhone Duo genel sıralamada dördüncülüğü paylaştı. Birleşik sonucu, 699 dolarlık iPhone 17e ve 1.400 dolarlık Motorola Razr Ultra ile aynı çıktı. Yani ucuz iPhone, fiyatı çok daha yüksek iki katlanabilir telefonla aynı noktaya geldi. CNET pil dayanıklılığında iPhone 17 ve iPhone 17e'yi uygun fiyatlı seçenekler arasında gösterdi. Apple dışında ise 500 dolarlık Motorola Moto G Stylus ile 600 dolarlık Motorola Edge de ilk 10'a girdi. Üreticilerin ortalamasında Apple üst üste ikinci yıl birinci oldu. Çünkü bu listede yalnızca birden fazla modeli test edilen markalar yer aldı. İkinci sırada OnePlus var. Genel tablo ise o kadar parlak değil. CNET'e göre 2026'da test edilen telefonların ortalama pil performansı, 2025 ve 2024'tekiyle yaklaşık aynı. Büyük pil, daha uzun kullanım anlamına gelmiyor, çünkü ekran, işlemci ve diğer özellikler de güç tüketiyor.