Araştırmayla test edildi: İşte en iyi pile sahip akıllı telefon
CNET’in 32 telefonu kapsayan pil testinde iPhone 18 Pro Max zirveye yerleşti. 1.999 dolarlık iPhone Duo ise dördüncü oldu.
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CNET’in 32 telefonu kapsayan pil testinde iPhone 18 Pro Max zirveye yerleşti. 1.999 dolarlık iPhone Duo ise dördüncü oldu.
Phone 18 Pro Max, CNET'in 32 akıllı telefonla yaptığı pil karşılaştırmasında genel sıralamada birinci oldu. Testte Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da karma kullanımda aynı zirveyi paylaştı. Ancak genel sıralamada dördüncülüğü paylaştı.
İPHONE 18 PRO MAX TESTİ NASIL YAPILDI: CNET her telefonu toplam üç saat 45 dakikalık iki testten geçirdi. İlkinde telefonlar Wi-Fi üzerinden üç saat boyunca, ekran parlaklığı en yüksekteyken video akışı yaptı. İkincisi 45 dakika sürdü ve video oynatmayı, görüntülü görüşmeyi, oyunu ve sosyal medyayı birleştirdi. İki test de yüzde 100 şarjla başladı. Yayın, kalan yüzdelerin ortalamasını alarak genel sıralamayı oluşturdu. Böylece tek bir testte öne çıkan telefon değil, iki testte de dengeli sonuç veren model öne geçti.
ZİRVEDE KİMLER VAR: iPhone 18 Pro Max ile iPhone Duo karma kullanım testini yüzde 99 şarjla bitirdi. Google'ın Pixel 11 Pro XL modeli ise yüzde 97 şarj kaldı. Öte yandan Pixel 10 Pro XL aynı testte yüzde 93'te kalmıştı. Video akışı testinin en iyisi daha küçük olan iPhone 18 Pro oldu. Telefon üç saatin sonunda şarjının yüzde 94'ünü korudu. iPhone 17 ile Motorola'nın Razr ve Razr Ultra modelleri de iki testte iyi sonuç verdi. CNET, iPhone 18 Pro Max'in liderliğini üç etkene bağladı: iPhone 17 Pro Max'e göre artan pil kapasitesi, A20 Pro çipinin verimi ve iOS 27 optimizasyonları.
FİYAT VE PERFORMANS: 1.999 dolarlık iPhone Duo genel sıralamada dördüncülüğü paylaştı. Birleşik sonucu, 699 dolarlık iPhone 17e ve 1.400 dolarlık Motorola Razr Ultra ile aynı çıktı. Yani ucuz iPhone, fiyatı çok daha yüksek iki katlanabilir telefonla aynı noktaya geldi. CNET pil dayanıklılığında iPhone 17 ve iPhone 17e'yi uygun fiyatlı seçenekler arasında gösterdi. Apple dışında ise 500 dolarlık Motorola Moto G Stylus ile 600 dolarlık Motorola Edge de ilk 10'a girdi. Üreticilerin ortalamasında Apple üst üste ikinci yıl birinci oldu. Çünkü bu listede yalnızca birden fazla modeli test edilen markalar yer aldı. İkinci sırada OnePlus var. Genel tablo ise o kadar parlak değil. CNET'e göre 2026'da test edilen telefonların ortalama pil performansı, 2025 ve 2024'tekiyle yaklaşık aynı. Büyük pil, daha uzun kullanım anlamına gelmiyor, çünkü ekran, işlemci ve diğer özellikler de güç tüketiyor.
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