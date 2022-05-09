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Yerel Kasapta çıkan yangın 15 dükkanı daha kül etti!
Yerel

Kasapta çıkan yangın 15 dükkanı daha kül etti!

​Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasapta çıkan yangın çevredeki 15 dükkana sıçradı, yangın nedeniyle iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 11:51:00 -
Kasapta çıkan yangın 15 dükkanı daha kül etti!

​Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasapta çıkan yangın çevredeki 15 dükkana sıçradı, yangın nedeniyle iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilk olarak kasap dükkanında çıkan yangın, havai fişek satan dükkana sıçraması sonucu patlamalar yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki 15 iş yerine da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)

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