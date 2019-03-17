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Kasapoğlu: Van’a stadı mutlaka yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu belirterek, Türkiye’deki en örnek, tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracaklarını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 11:10
Kasapoğlu: Van’a stadı mutlaka yapacağız

 Kenan Gül  Van 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu belirterek, Türkiye’deki en örnek, tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracaklarını söyledi. İpekyolu Belediyesinin açtığı “Engelsiz Kafe”de kahvaltı yapan ve Kazım Karabekir Caddesi ile Büyük Rus Pazarı’ndaki esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde hizmetkar belediyecilik anlayışına, tevazuyla hizmet etme anlayışına sahibiz. 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla bu miladı başlatmanız gerekiyor. Van’ın sesini Ankara’dan 31 Mart’ta hep birlikte işiteceğiz. Vanlı kardeşlerimizin talebi olan stadı mutlaka yapacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:10
  1. Van
  2. Ankara
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. İpekyolu Belediyesi
  5. Engelsiz Kafe
  6. Kazım Karabekir Caddesi
  7. Büyük Rus Pazarı

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