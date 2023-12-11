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Dünya Kasabalılar ile kartel üyeleri çatıştı! Sonuç felaket oldu
Dünya

Kasabalılar ile kartel üyeleri çatıştı! Sonuç felaket oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-11 20:24:00 -
Kasabalılar ile kartel üyeleri çatıştı! Sonuç felaket oldu

Meksika’da Texcapilla kasabasında geçtiğimiz cuma günü bölge halkının kendilerinden haraç isteyen La Familia Michoacana adlı kartel üyeleri ile çatışması sonucu 14 kişi öldü.

Meksika’da halk kartel üyelerine geçit vermedi. Texcapilla kasabasında geçtiğimiz cuma günü bölge halkı, kendilerinden haraç isteyen La Familia Michoacana adlı kartel üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 10’u kartel üyesi 4’ü kasaba sakini toplam 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Çatışma sonrası kasabalılar, öldürülen kartel üyelerinin cesetlerini ve kartele ait araçları ateşe verdi.

Çatışmada, kasabanın önde gelen isimlerinden ve belediye meclis üyesi Noe Olivares ile La Familia Michoacana kartelinin lideri “Paylaço” lakaplı Rigoberto de la Sancha Santillan’ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Kasaba halkı daha sonra sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, komşu kasabalara seslenerek, “Tıpkı bizim burada La Familia Michoacana’na yaptığımız gibi, siz de yapabilirsiniz. Vazgeçmeyin. Kasabalılar, bekleyin, ayağa kalkın” denildi.
Çatışmanın ardından güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırılırken, kartel üyelerinin intikam almak için kasabaya saldırmasından korkuluyor.

Kaynak: AA

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