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İSLAM Kaş aldırmak günah mı?
İSLAM

Kaş aldırmak günah mı?

Kaş aldırmak caiz mi? Pek çok kadın kaşlarını aldırmanın günah olup olmadığını araştırıyor. Peki, kaş almak günah mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:16:00 -
Kaş aldırmak günah mı?

Kadınların pek çoğu kaş aldırmayı tercih ediyor. Son dönemde bu akıma bazı erkekler de kapıldı. Peki, kaş aldırmak günah mı?

Kaş aldırmak günah mı?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında önemli bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitapta kaş aldırmanın doğru olmadığı belirtiliyor. Din büyükleri kaynaklar doğrultusunda kaş aldırmanın caiz olmadığını ifade ediyor.

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