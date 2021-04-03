Kadınların pek çoğu kaş aldırmayı tercih ediyor. Son dönemde bu akıma bazı erkekler de kapıldı. Peki, kaş aldırmak günah mı?

Kaş aldırmak günah mı?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında önemli bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitapta kaş aldırmanın doğru olmadığı belirtiliyor. Din büyükleri kaynaklar doğrultusunda kaş aldırmanın caiz olmadığını ifade ediyor.