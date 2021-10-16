Kartel medyası hasretiyle yanıp tutuşuyorlar! Aydın Doğan'a "geri dön" çağrısı

Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu ile yıllarca İslam düşmanlığı yaptı, halkın kin ve nefrete sürükledi, mütedeyyin kesimi sürekli hedef haline getirdi, "Bu ülkede hükümeti ben kurar, ben düşürürüm" diyecek kadar gözü döndü. Tüm İslam düşmanlarını bünyesinde toplayan Doğan Medya Grubu, özellikle 28 Şubat'taki rolüyle demokrasi yanlısı olmadığını, Müslümanların eziyet çekmesi için her şeyi göze alacağını ispat etti.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının ardından solcular büyük şok yaşarken, halen medyaya geri dönmesi için baskılar yapılıyor.

Son olarak tetikçi Oda TV'de Hürrem Elmasçı imzasıyla yayınlanan yazıda, Doğan'ın Milliyet'i satın alacağı ileri sürüldü.

Doğan'a üstü kapalı, "Geri dön" çağrısının yapıldığı yazı şu şekilde:

Şekerim belki bilmezsiniz ama her gün bütün gazeteleri tek tek okurum. Eklerine dek karıştırırım. Bizim torunlar da arada gülerler bana, “tabletin var niye oradan takip etmiyorsun” diye…

Gazeteyi eline alıp karıştırmak başka... Ah ah! Bu nesil bilmez o keyfi… Nasıl bilsin ayol, şimdi gazetelerde eskisi gibi haber mi var.

Neyse, uzatmadan duyunca çok şaşırdığım konuya geleyim.

Milliyet gazetesini bilirsiniz. Kökü cumhuriyetin kurulduğu döneme kadar gider.

Ne gazeteydi ama bir zamanlar…

Kimler geçti kadrosundan…

Bülent Ecevit, Burhan Felek, Mümtaz Sosyal… Saymakla bitmez.

Tiraj rekorları kırıyordu…

Ee nasıl kırmasın şekerler…

Gazetenin başında Abdi İpekçi vardı.

Ah ah’ hala Abdi Bey’in ismini andıkça gözlerim doluyor. Fotoğraflar hatırımdan çıkmaz. Çok acı yıllardı…

Abdi Bey 1979 yılında kurşunların hedefi olduktan 3-5 ay sonra gazetenin sahibi Ercüment Karacan da kendi hisselerinin çoğunluğunu Aydın Doğan’a satmıştı.

Hala hatırımda o dönem… Ercüment Bey de gazeteye küsmüştü adeta…

Ayol yaş ilerledikçe iyice sulu gözlü olmaya başladım. Bir giremedim asıl mühim konuya…

Geçen yine telefonum çaldı.

Arayan medyadan çok sevdiğim bir isimdi… Neler anlattı neler…

Hatırlarsınız Milliyet gazetesini Aydın Bey 2011 yılında Demirören grubuna satmıştı.

Ayol her şey o satışla başladı devamı da geldi.

Meğer Aydın Bey’in aklı o gün bugün Milliyet’te kalmış.

Aydın Bey şimdi tekrar Milliyet’i almak için kolları sıvamış.

İstanbul’a gelmiş, toplantılar yapılmış.

Şekerim Aydın Bey “çok istiyorum” demiş başka bir şey dememiş.

Toplantılara katılanlar da bunu detayları ile konuşmuşlar.

Aracı da kim dersiniz; Hüsamettin Özkan.

Eski siyasetçidir. Bir dönem Bülent Ecevit’in en yakınındaki isimdi.

Çok şaşırdım kuzum…

Şu işe bakar mısınız ayol?

Öyle böyle derken Milliyet tekrar döndü mü 1979 yılındaki sürece…

Aydın Bey tekrar Milliyet’in patronu olur mu bilmem. Ama toplantıda sık sık “çok istiyor” dediğini tekrar tekrar söylediler bana kuzum.

Zaten önümüzdeki günlerde “Doğan Grubu tekrar medyaya dönüyor” başlıkları da görürsünüz.

Benden söylemesi şekerler…

Eh tabii Külliye bu satışı onaylar mı onu bilmem.