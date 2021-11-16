Kartal, forvete takviye peşinde
Beşiktaş'ta forvet hattındaki belirsizlik sürüyor. Kenan'ın düşük performansı, Batshuayi'nin kiralık olması, Larin'in sözleşme imzalamaması üzerine yönetim harekete geçti.
Beşiktaş'ta forvet hattındaki belirsizlik sürüyor. Kenan'ın düşük performansı, Batshuayi'nin kiralık olması, Larin'in sözleşme imzalamaması üzerine yönetim harekete geçti.
Beşiktaş'ın Sheffield United'da forma giyen Fransız golcü Lys Mousset'i istediği iddia edildi.
Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme düştü.
Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.