  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kartal, forvete takviye peşinde
Spor

Kartal, forvete takviye peşinde

Beşiktaş'ta forvet hattındaki belirsizlik sürüyor. Kenan'ın düşük performansı, Batshuayi'nin kiralık olması, Larin'in sözleşme imzalamaması üzerine yönetim harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:53:00 -
Kartal, forvete takviye peşinde

Beşiktaş'ta forvet hattındaki belirsizlik sürüyor. Kenan'ın düşük performansı, Batshuayi'nin kiralık olması, Larin'in sözleşme imzalamaması üzerine yönetim harekete geçti.

Beşiktaş'ın Sheffield United'da forma giyen Fransız golcü Lys Mousset'i istediği iddia edildi.

Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme düştü.

Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı bir söyleşide, ‘Türkiye’nin NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldiğini söyledi...
Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek
Ekonomi

Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek

Dolar kuru, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileriyle başladığı yükselişini sürdürüyor. 16 Kasım..
Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası
Medya

Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Lütfü Türkkan'ın konuşulduğu sırada Cem Küçük ve Ersan Şen arasında sert tartışma ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay