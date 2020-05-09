Kartal Belediyesi, sağlık emekçileri için teyakkuzda

Kartal Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ve cumartesi günü olması sebebiyle yoğunluğu azalan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerinin virüs riskinden uzak tutulmasına yardımcı olmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekipleriyle dezenfekte işlemini gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman ekipler ile ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, çalışmalarını bugün de İstanbul Anadolu Yakası’nda yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede karantina ve test merkezi olarak hizmet veren hastanelerden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğunlaştırdı.

Büyük bir özveri ile virüs salgınının gündeme geldiği ilk andan itibaren vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak için 1 milyon metrekareden fazla kapalı alanın dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ve söz konusu çalışmalara aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bugün de sokağa çıkma yasağı ve cumartesi günü olması sebebiyle yoğunluğu azalan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, bütün dezenfekte ekipleriyle hastane genelinde hijyen çalışmalarını sürdürdü.

Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden ekipler, 20 kişiden oluşan 4 grup şeklinde 1.105 yatak kapasiteli dev hastanede, yoğun bakım ünitesi hariç bütün noktalarda dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Saatler süren çalışmalar sonunda görev başındaki sağlık çalışanları, özverili çalışmaları sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.