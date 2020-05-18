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Gündem

Kars'ta sıcak çatışma! Teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:17:00 - 2020-05-18 17:41:56
Kars'ta sıcak çatışma! Teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

3 terörist öldürüldü

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi." denildi.

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