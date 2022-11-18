  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu
Yerel

Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 16:56:00 -
Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığınca Arpaçay sınırları içerisinde önceden tespit edilen 5 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, silahlara ait 10 şarjör ve 205 adet mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Ekonomi

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Dehşet anları! Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi
Dehşet anları! Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi

Gündem

Dehşet anları! Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi

10 metrelik yol için giden gidene! Karşınızda çıplak ayak parkuru
10 metrelik yol için giden gidene! Karşınızda çıplak ayak parkuru

Yaşam

10 metrelik yol için giden gidene! Karşınızda çıplak ayak parkuru

“İslam'i yıkmak için saldıran bu küffara karşı vatan müdafaası yapmak cihaddır”
“İslam'i yıkmak için saldıran bu küffara karşı vatan müdafaası yapmak cihaddır”

Aktüel

“İslam'i yıkmak için saldıran bu küffara karşı vatan müdafaası yapmak cihaddır”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23