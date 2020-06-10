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Aktüel

Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:12:58 -
Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm

KARS (AA) - Kars'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış ilçesinde bağlı Akören köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan Fırat A, fenalaşması üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesine başvurdu.

Buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan Fırat A, daha sonra ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle 10 gündür Erzurum'da tedavi gören Fırat A, burada yaşamını yitirdi.

Fırat A'nın cenazesi, Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.

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