Kars'ta halkın taksimetre isyanı!
Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.
Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.
Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.
Şehir merkezine aşırı yakın bulunan Harakani Havalimanı'ndan şehir merkezindeki öğretmenevine 200 TL'ye yakın bazen de 200 TL'nin üzerinde tutar çıktığını söyleyen vatandaşlar '5-10 dakikalık yol nasıl bu kadar tutar? daha bir kaç ay önce 50-60 TL tutuyordu. Hileli taksimetre kullanan taksilere önlem alınsın' dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO