  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den doğalgaz alan o ülke Yunanistan ile masaya oturdu! Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar, alçak plan

Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Ellerinde ne var ne yok hepsini Ukrayna'ya verecekler

Savunma sanayii harcamalarına 600 milyon dolar ayıran o ülkenin yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Seçime hazırlıksız yakalanan Mansur'a CHP'ye yakın medyadan 'hizmet' desteği!

İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'

Türk dizileri mi, Türk SİHA'ları mı?

Dehşete düşüren görüntü! Camide Kur'an-ı Kerim talebelerini bıçakla tehdit etti

Uzay silahı 'paranoyası' devam ediyor! Almanya'ya sıçradı!

Bakan Yerlikaya İliç'ten kötü haberi duyurdu! 'Yeni risk var'
Yerel Kars'ta halkın taksimetre isyanı!
Yerel

Kars'ta halkın taksimetre isyanı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 10:02:00 -
Kars'ta halkın taksimetre isyanı!

Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.

Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.

Kars'ta halk Harakani Havalimanı taksicilerine isyan etti. Fahiş teksimetre tutarlarıyla yetkililerin ilgilenmesini talep etti.
Şehir merkezine aşırı yakın bulunan Harakani Havalimanı'ndan şehir merkezindeki öğretmenevine 200 TL'ye yakın bazen de 200 TL'nin üzerinde tutar çıktığını söyleyen vatandaşlar '5-10 dakikalık yol nasıl bu kadar tutar? daha bir kaç ay önce 50-60 TL tutuyordu. Hileli taksimetre kullanan taksilere önlem alınsın' dedi.

Tarihçi Said Alpsoy: 'Kemalizm’le Siyonizm arasındaki karşılıklı sevginin kaynağı da...'
Tarihçi Said Alpsoy: 'Kemalizm’le Siyonizm arasındaki karşılıklı sevginin kaynağı da...'

Tarih

Tarihçi Said Alpsoy: 'Kemalizm’le Siyonizm arasındaki karşılıklı sevginin kaynağı da...'


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam karşıtı Hindistan Başbakanı Modi BAE'de Hindu tapınağı açtı!
İslam karşıtı Hindistan Başbakanı Modi BAE'de Hindu tapınağı açtı!

Dünya

İslam karşıtı Hindistan Başbakanı Modi BAE'de Hindu tapınağı açtı!

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek
Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Siyaset

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23