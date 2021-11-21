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Spor Kars'ta cirit heyecanı
Spor

Kars'ta cirit heyecanı

Kars'ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde 4 köy takımının katıldığı cirit müsabakaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 14:44:00 -
Kars'ta cirit heyecanı

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırdığı merkezdeki 7 bin 500 metrekarelik cirit sahasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade ederek, ata sporunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ise sahanın yapılmasıyla vatandaşların ata sporuna daha fazla ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Darboğaz Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ferit Yolcu da ata sporunun yaşatılması için yeni kulüp kurdukların belirterek, ata sporunu devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri cirit müsabakalarına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

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