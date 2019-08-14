Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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