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Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
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