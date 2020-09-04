  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Karşılaşmalar" sergisi 23 Eylül'de Tophane-i Amire'de açılacak
Aktüel

"Karşılaşmalar" sergisi 23 Eylül'de Tophane-i Amire'de açılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:45:45 -
"Karşılaşmalar" sergisi 23 Eylül'de Tophane-i Amire'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, küratörlüğünü Ahmet Özel'in üstlendiği "Karşılaşmalar- Contemporary Turkish Art" adlı sergi, 23 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Tophane-i Amire'de açılacak sergiye eserleriyle katılan çağdaş sanatçılar arasında Özel'in yanı sıra Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy yer alıyor.

Resim dışında üç boyutlu düzenlemelerin de yer alacağı sergi, 2021'de nisan ayında Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi'nde Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Juton firmasının katkı sunduğu sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti
Dünya

Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti

Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Onfray, Frans..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı