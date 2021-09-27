Karsan Avrupa yollarında!

Karsan, yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı. Kalabalık şehirlerin çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunulan eATA serisi 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model olarak pazardaki yerini aldı. İsmini Türkçede ailenin büyükleri anlamına gelen atadan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla cevap verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen eATA, gerçek sürüş şartlarında 450 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Avrupa’da yüksek talep görüyor

Bursa’da yer alan üretim tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, seri üretime başladıklarını belirterek “Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada gelecek için çevreci adımlar atılıyor. Şehir içerisinde hizmet veren otobüslerin çevreci hâle getirilmesi de bunlardan biri. Biz de Karsan olarak bu dönüşüme 2 yıldır öncülük ediyoruz. Kendini kanıtlamış BMW i batarya teknolojisine sahip, Jest ve Atak Electric’i 1 yıl gibi kısa bir sürede ardı ardına geliştirmiş ve seri üretimine başlamıştık. Sınıfının öncüsü 6 metrelik Jest Electric ile 2020’de Avrupa pazarında segment lideri olduk. Sınıfının en uzun menzilini sunan 8 metrelik Atak Electric ise Fransa, Almanya ve Romanya başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından yüksek talep görüyor.

Avrupa pazarına düştü

Diğer yandan, 8 metre sınıfındaki Otonom Atak Electric modelimizle bir ilke imza attık ve seri üretimini gerçekleştirerek tüm dünyaya tanıttık. Son iki yılda pek çok Avrupa ülkesinde elektrikli araçlarımızla 2 milyon kilometrenin üzerinde deneyim elde ettik. Avrupa şehir içi otobüs pazarına baktığımızda pazarın %83’ünü 12 ve 18 metrelik büyük boy otobüslerden oluştuğunu görüyoruz. Bugün pazara sunduğumuz e-ATA serisiyle 10, 12, 18 m’lik %100 elektrikli otobüslerimiz ile artık pazarın tamamında yer alıyoruz. Böylece, Karsan olarak 6 metreden 18 metreye uzanan tüm boylardaki elektrikli ürün gamımızla daha güçlüyüz” dedi.