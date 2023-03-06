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Yerel Kars Kağızman'da rezalet! O köyde 20 kere elektrik gidip geldi
Yerel

Kars Kağızman'da rezalet! O köyde 20 kere elektrik gidip geldi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde hizmet rezaleti yaşandı. Bugün onlarca kez elektrik kesintisi yaşanan köyde vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 12:55:00 -
Kars Kağızman'da rezalet! O köyde 20 kere elektrik gidip geldi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde hizmet rezaleti yaşandı. Bugün onlarca kez elektrik kesintisi yaşanan köyde vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.
Daha öncede sıklıkla elektrik kesintilerinin yaşandığı köyde vatandaşlar bu durumun aylardır devam ettiğini söyledi. Elektrik kesintilerine çözüm bulunamazken bir çok elektrikli ev aletinin yandığı, öğrencilerin ders yapmakta zorlandığı belirtildi.

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