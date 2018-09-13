0553 313 94 23

Karma eğitimci solaklar, kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?

Bugünkü yazısında Karma eğitim ve laiklik konusunu ele alan Ali Karahasanoğlu, ‘Karma elden gidiyor’ yaygarası kopartan solcu kesime tepki gösterek “Kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?” diye sordu.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Karma eğitimci solaklar, kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Erkek lisesinde kızlar, kız lisesinde erkekler!” başlıklı bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte karma eğitimi zorunlu olmaktan çıkarmasını eleştiren solcu kesime tepki gösterdi. 

90’lı yıllardan sonra erkek liselerine kızların kız liselerine de erkeklerin alınmasına rağmen liselerin isimlerinin değiştirilmediğini hatırlatanAli Karahasanoğlu, laikçi solcu kesimin bağnaz, yobaz ve cahil olduğunu belirterek “Erkek öğrenci ile kız öğrenciyi, illa ki illa aynı sıraya oturtmamız lazım. Yoksa laiklik elden gider” kafasını savunanlara tokat gibi cevap verdi.

İŞTE O YAZI;

Adı: Kabataş Erkek Lisesi..

Öğrencilerine bakıyorsunuz..

Kızlar da var..

Veya tersi olan örnekler de söz konusu..

Adı kız lisesi..

Ama öğrencilerine bakıyorsunuz..

Erkekler de var..

Niçin böyle olmuş?

Bağnazlıktan..

Yobazlıktan..

Cehaletten..

“Nasıl yani?” diyeceksiniz..

Şöyle:

Erkek lisesi olarak açılmış liselerimiz var..

Yıllarca erkek öğrencileri alarak hizmet vermişler..

Ama 1990’dan sonra laikçilerin “karma eğitim” bağnazlıkları depreşince..

“Ne demek erkek lisesi?” diye itirazlar geliştirmişler.

Erkek lisesine, kız öğrenci de almaya başlamışlar.

Ama lisenin ismini değiştirmeyi ben diyeyim akledememişler..

Siz deyin, lisenin ismi marka haline geldiğinden, o markaya zarar vermemek için, değiştirmemişler..

Erkek lisesine giden kızların durumu mu?

Onu ne siz sorun..

Ne de ben anlatayım..

Hani erkek lisesine giden kızlar, ataerkil bir toplum olduğumuz için..

“Erkek gibi kız” şeklindeki, aslında bizim de pek itibar etmediğimiz algılar sonucu kızların hoşuna gidebilir de..

Kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?

Erkek lisesindeki kızların durumunun tersi..

Kız lisesine giden erkek öğrenciler için söz konusu.

Onlar için, “Kız gibi erkek” şeklinde destek alacakları bir atasözü de olmadığından.

Tam tersine..

Bu şekildeki bir niteleme, rahatsızlık verici olduğundan..

“Hangi liseye gidiyorsunuz” sorusuna..

Cevap vermeyen erkek öğrenciler..

Veya lisenin ismini değiştirerek cevaplayan erkek öğrenciler ile bol miktarda karşılaşabilirsiniz..

Bu kafa, neyin kafası?

“Erkek öğrenci ile kız öğrenciyi, illa ki illa..

Aynı sıraya oturtmamız lazım. Yoksa laiklik elden gider” kafası..

Kabataş Erkek Lisesi örneğinden hareket edecek olursak..

1992’ye kadar sadece erkek öğrenci alınmış..

Kız öğrenciler kabul edilmemiş.

Laikliğin anayasaya girdiği tarih olan 1927’den bu yana laik devlet olduğumuzu kabul edecek olursak..

65 yıldır laikliğe bir zarar gelmemiş..

SHP-DYP koalisyon hükümeti döneminde..

Toplumun gerisinde yürüyen siyasetçilerin (...)

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:27
  1. Ali Karahasanoğlu
  2. Ali Karahasanoğlu yazıları
  3. Ali Karahasanoğlu yazısı
  4. Ali Karahasanoğlu akit
  5. Ali Karahasanoğlu akit yazıları
  6. Ali Karahasanoğlu'nun yazısı
  7. karma eğitim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120 memur işçi alımı yapacak
    1. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    2. Hulusi Akar'dan uyardı: Felakete..
    3. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    4. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    5. EYT'liler emekli olabiliyor!
    6. Terör sevici ikiyüzlü Amerika..
    7. Toprağın 50 santimetre altından tarih..
    8. Şahi toplarının dökümhanesi turizme..
    9. Adana'da asker firarisi 'örümcek'..
    10. Bakan Bekir Pakdemirli Sudan..
    11. Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
    12. Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi..
    13. Toprağın 50 santimetre altından 2 bin..
    14. Üniversiteli öğrencilerden Türk..
    15. Küresel petrol arzı rekor seviyeye çıktı
    16. Yetkililer Salda Gölü'nde incelemeler..
    17. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi..
    18. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    19. MİT böyle paketledi
    20. Eski eşinin attığı mesaj, polisi ve..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."