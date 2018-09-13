Karma eğitimci solaklar, kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Erkek lisesinde kızlar, kız lisesinde erkekler!” başlıklı bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte karma eğitimi zorunlu olmaktan çıkarmasını eleştiren solcu kesime tepki gösterdi.

90’lı yıllardan sonra erkek liselerine kızların kız liselerine de erkeklerin alınmasına rağmen liselerin isimlerinin değiştirilmediğini hatırlatanAli Karahasanoğlu, laikçi solcu kesimin bağnaz, yobaz ve cahil olduğunu belirterek “Erkek öğrenci ile kız öğrenciyi, illa ki illa aynı sıraya oturtmamız lazım. Yoksa laiklik elden gider” kafasını savunanlara tokat gibi cevap verdi.

İŞTE O YAZI;

Adı: Kabataş Erkek Lisesi..

Öğrencilerine bakıyorsunuz..

Kızlar da var..

Veya tersi olan örnekler de söz konusu..

Adı kız lisesi..

Ama öğrencilerine bakıyorsunuz..

Erkekler de var..

Niçin böyle olmuş?

Bağnazlıktan..

Yobazlıktan..

Cehaletten..

“Nasıl yani?” diyeceksiniz..

Şöyle:

Erkek lisesi olarak açılmış liselerimiz var..

Yıllarca erkek öğrencileri alarak hizmet vermişler..

Ama 1990’dan sonra laikçilerin “karma eğitim” bağnazlıkları depreşince..

“Ne demek erkek lisesi?” diye itirazlar geliştirmişler.

Erkek lisesine, kız öğrenci de almaya başlamışlar.

Ama lisenin ismini değiştirmeyi ben diyeyim akledememişler..

Siz deyin, lisenin ismi marka haline geldiğinden, o markaya zarar vermemek için, değiştirmemişler..

Erkek lisesine giden kızların durumu mu?

Onu ne siz sorun..

Ne de ben anlatayım..

Hani erkek lisesine giden kızlar, ataerkil bir toplum olduğumuz için..

“Erkek gibi kız” şeklindeki, aslında bizim de pek itibar etmediğimiz algılar sonucu kızların hoşuna gidebilir de..

Kız lisesine giden erkekleri ne yapacağız?

Erkek lisesindeki kızların durumunun tersi..

Kız lisesine giden erkek öğrenciler için söz konusu.

Onlar için, “Kız gibi erkek” şeklinde destek alacakları bir atasözü de olmadığından.

Tam tersine..

Bu şekildeki bir niteleme, rahatsızlık verici olduğundan..

“Hangi liseye gidiyorsunuz” sorusuna..

Cevap vermeyen erkek öğrenciler..

Veya lisenin ismini değiştirerek cevaplayan erkek öğrenciler ile bol miktarda karşılaşabilirsiniz..

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Bu kafa, neyin kafası?

“Erkek öğrenci ile kız öğrenciyi, illa ki illa..

Aynı sıraya oturtmamız lazım. Yoksa laiklik elden gider” kafası..

Kabataş Erkek Lisesi örneğinden hareket edecek olursak..

1992’ye kadar sadece erkek öğrenci alınmış..

Kız öğrenciler kabul edilmemiş.

Laikliğin anayasaya girdiği tarih olan 1927’den bu yana laik devlet olduğumuzu kabul edecek olursak..

65 yıldır laikliğe bir zarar gelmemiş..

SHP-DYP koalisyon hükümeti döneminde..

Toplumun gerisinde yürüyen siyasetçilerin (...)

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