Karısından boşanınca lağımda yaşamaya başladı! 15 yıldır öldü sanılıyordu

Tam 15 yıl önceydi, Rusyalı Alexander isimli adamın mutlu bir evliliği vardı. Alexander'ın eşi ise kocasıyla aynı fikirde değildi ve bir gün aniden boşanma kararı aldı. Boşandıktan sonra bütün malvarlığını karısına kaptıran Alexander evsiz dahi kaldı. Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusunda yaşamaya başladığını belirten talihsiz adam sarhoş olduktan sonra kuyuya düştüğünü ve 15 yıldır da burada yaşadığını aktardı.

FELÇ GEÇİRDİ

Rus blog yazarı Anton Gletcherov tarafından fark edilen adam, yıllarca yerel halktan dilendiği şeylerle hayatta kaldığını dile getirdi. Gletcherov ayrıca Alexander'ın konuşmasında bir bozukluk olduğunu hatırlattı ve kısa bir süre önce felç geçirdiğini bildirdi.

EV VE İŞ İSTEDİ

Gletcherov, ailesinin Alexander'ı öldü diye bildiklerini belirtti ve kendisinin bizzat aileye ulaştığını belirtti. Alexander'ı kuyudan almaya geleceklerini ifade eden aile üyeleri henüz olayla ilgili bir çalışma başlatmadı. Kaç yaşında olduğunu belirtemeyen Alexander, yetkililere seslendi ve normal bir ev ve iş talebinde bulundu.