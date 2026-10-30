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Kadın - Aile Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları: Resmen kesti! Takviye aramadan önce bunlara bakın! Aman dikkat
Kadın - Aile

Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları: Resmen kesti! Takviye aramadan önce bunlara bakın! Aman dikkat

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Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları: Resmen kesti! Takviye aramadan önce bunlara bakın! Aman dikkat

İşte, karıncalardan doğal yollarla kurtulma rehberi. Tarih boyunca, kontrol etmek amacıyla insanlar tarafından kullanılan bu doğal yolların nasıl kullanıldığı, yöntemleri, etkileri ve mücadelede önleyici rehberi. istilacı kolonilerin önünü bıçak gibi kesti. Tek yolu takviye değil...

Kekik: Bu otu gümüşçün sevmiyor. Belki de evinizde bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Böcek sadece evleri sarmaz bazen kitaplıkları d sarıyor. İşte böyle durumlar için kitapların arasına kurutulmuş bitkiler özellikle kekik koymak gerekir.

İçine neler koyabilirsiniz? Kurutulmuş lavanta + sedir ağacı kurusu + defne yaprağı + karanfil + çay ağacı yağı.Hazırladığınız bu kesecikleri çekmece ve dolaplarınıza yerleştirebilirsiniz.

Hamam böceklerinden kurtulmak için doğal çözüm

Mutfağı temiz tutun ve yiyecekleri kaldırın. Tencere, tava, bardak ve bitki kaselerinde su olmamasına dikkat edin. . Evcil hayvanınızın mamasını geceleri kaldırın

Hamam böceklerinin saklanmayı sevdikleri yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvarlardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) ince bir tabaka borik asit veya boraks sürün.

Hamam böceklerinin saklanmayı sevdikleri yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvarlardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) ince bir tabaka borik asit veya boraks sürün

Sprey şişesinin içine erz ağacı, okaliptus ve nane gibi on damla bitkisel yağı damlatın ve 115 ml kadar su koyun. Vücudunuza sıkıp kendinizi, kendinize zarar vermeden korunabilirsiniz. Sivrisinekler rüzgardan hoşlanmazlar, o yüzden pervane kullanabilirsiniz. Açıkta su bulundurmamaya çalışın. Çiçek altı kaplarında vs birikmiş suları temizleyin.

Sineklerden kurtulmak için doğal çözüm

Kapılara tel veya boncuk takın. Muslinden yapılmış örtüler sineklerin yemeklere konmasını engeller.

Cama veya kapıya fesleğen bitkisi asın.

Tarçın (toz veya çubuk) ya da yağını karıncaların yoluna dökebilirsiniz. Pencere kenarı gibi karıncaların geldiği yerlere de çubuk tarçın bırakabilirsiniz.

Nane ve çay ağacı yağlarının yoğun aroması, karıncalar için caydırıcı bir etkiye sahiptir. Sabah kahvenizden kalan telveler, karıncalara karşı mükemmel bir açık hava ve eşik koruyucusudur. Keskin kokusuyla bilinen nane yağı, karıncaları uzaklaştırmada etkili doğal çözümler arasında yer alıyor. Öncelikle karıncaları izleyip yollarını, giriş çıkış noktalarını belirlemeliyiz. Karıncaları uzak tutma yöntemlerinden biri bariyer kullanmak.

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