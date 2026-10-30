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Gündem Kuş sürüsü uçağın kanadını parçaladı! Kalkıştan hemen sonra piste acil iniş yaptı!
Gündem

Kuş sürüsü uçağın kanadını parçaladı! Kalkıştan hemen sonra piste acil iniş yaptı!

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Kuş sürüsü uçağın kanadını parçaladı! Kalkıştan hemen sonra piste acil iniş yaptı!

İstanbul Havalimanı’ndan Kopenhag’a gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, tırmanış esnasında büyük bir tehlike atlattı. Kalkıştan hemen sonra aniden beliren kuş sürüsüyle karşılaşan uçakta, çok sayıda kuşun çarpması sonucu şiddetli bir gürültü yükseldi. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat kısmında ağır hasar ve parçalanma meydana geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.10'da Kopenhag'a gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkışın ardından kuş sürüsüyle karşılaştı.

Çok sayıda kuşun aynı anda uçağa çarpması sonucu büyük bir gürültü duyuldu. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanadında parçalanma ve ağır hasar meydana geldi.

PİLOT ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Yaşanan olayın ardından pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni talep etti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından rotasını değiştiren uçak, kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

 

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

Uçağın dönüş kararı üzerine havalimanındaki acil müdahale ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Hasar gören yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. İnişin ardından uçaktaki yolcular tahliye edildi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAĞA AKTARILDI

Kuş çarpması nedeniyle seferini tamamlayamayan uçağın yolcuları, Kopenhag'a ulaşabilmeleri için başka bir uçağa aktarıldı.

Danimarka seferi, yaşanan olay nedeniyle gecikmeli olarak yeniden başladı.

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