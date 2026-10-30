Çorum'da 13. Kitap ve Kültür Günleri başladı! 125 yayınevi ve 120'den fazla yazar kitapseverlerle buluşacak
Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri ile "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi ziyarete açıldı. 75 stantta 125 yayınevi ve 120'nin üzerinde ulusal ve yerel yazarın katıldığı fuar, 8 Kasım'a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Allah'ın izniyle yine tüm yavrularımız kitaplarla buluşacak. Köylerimiz, ilçelerimiz, çevre illerden gelen tüm kitapseverler, okurlar yazarıyla, kitabıyla Allah'ın izniyle burada buluşacaklar” dedi.