Çorum'da 13. Kitap ve Kültür Günleri başladı! 125 yayınevi ve 120'den fazla yazar kitapseverlerle buluşacak

Açılışta konuşan Vali Ali Çalgan, kitap okumanın her yaşta önemli olduğunu belirterek, "Kitap bizim gönül dünyamızı, düşünce dünyamızı da zenginleştiren bir kültür enstrümanı. Dolayısıyla yaşımız ne olursa olsun çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, biz yetişkinlerin dünyayı daha iyi anlamasında, yaşlılarımızın, büyüklerimizin yaşlılıklarını daha keyifli geçirmesinde okuma ve yazma her zaman çok kıymetlidir" dedi.