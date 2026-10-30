8 kadın, meyve ve sebzenin yanı sıra birçok alanda önemli ürünleri bir araya getirdi! duyan almaya başladı! 

Kendi markalarını oluşturmayı hedefleyen kooperatif üyeleri, yerel ürünleri kent merkezinde satışa sunarak evlerinde üretim yapan kadınların emeklerini değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Kadınların üretimini ekonomiye kazandırmayı hedefliyorlar Kooperatif başkanı Meryem Sevil Bilir, küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilendiğini, kadınların ürettiği ürünleri satmaya başlayınca kooperatif kurma fikrinin geliştiğini anlattı. Kadınların üretim konusunda deneyimli olduğunu ancak ürünlerini satmakta zorlanabildiğini belirten Bilir, kendisinin de bazı ürünleri yapmayı bilmediğini, bu nedenle üreticilerle işbirliği yapmaya başladığını söyledi. Bilir, ortaklarıyla yaptıkları değerlendirmelerin ardından kurdukları kooperatifle amaçlarının köy ürünlerini kent merkezinde tüketiciyle buluşturmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Dedik ki, 'Neden şehrin ortasında biz köy ürünleri yapmayalım? Neden biz köyü şehrin göbeğine taşımıyoruz?' Biz bu düşünceyle yola çıktık. Hedeflerimiz büyük. İlerleyen dönemde ithalat ve ihracatı da kapsayan çalışmalar yapmak istiyoruz." Kafede aronya meyvesinden hazırlanan ürünlerin de satışa sunulduğunu belirten Bilir, meyveden reçel, meyve suyu, çay, tatlı ve mantı gibi farklı ürünler hazırladıklarını anlattı. Bilir, kestaneli baklava, kol böreği ve diğer hamur işlerinin de müşterilere sunulduğunu aktararak, ilerleyen dönemde şubeleşmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kadınlarla birlikte çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Bilir, şöyle konuştu: "Kadınların ürünleri satıldığında yaşadıkları sevinci görmek, onların bize gelip birlikte neler yapabileceklerini anlatmaları çok güzel. Onların elinden tutmak, evinde üretim yapan kadınlara umut olmak en büyük hedefimiz." Aronya üretimiyle kooperatife katıldı! Kooperatif ortaklarından Halime Uzun da tarımsal üretime, kayınpederinden kalan tarlada yaban mersini yetiştirmeyi deneyerek başladıklarını anlattı. Bu girişimden istedikleri sonucu alamayınca aronya yetiştirmeye yöneldiklerini belirten Uzun, ürettikleri meyveleri satacak pazar bulmakta zorlandıklarını söyledi. Uzun, Bilir ile tanışmasının ardından aronya ürünlerini satmaya başladığını ve kooperatif kurma teklifini kabul ettiğini dile getirdi.