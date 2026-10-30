Türkiye, teknolojide büyük oynuyor: Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üniversiteler, teknoparklar, tasarım merkezleri ve girişimci katkılarıyla Türkiye’yi her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu” paylaşımında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 65’ini şirketler gerçekleştirdi. Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,1’i kadınlardan oluşuyor. Yükseköğretimdeki Ar-Ge çalışanlarımızın yüzde 48,1'i kadınlar. İmalat sanayindeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 47,7’si yüksek teknoloji, yüzde 40,7'si orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildi. Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz" dedi.