Ve beklenen flaş gelişme yaşanacak mı? Fenerbahçe'nin seyirci ortalaması 33.934: 75 bin kişilik stat meselesi
Fenerbahçe'nin yepyeni bir gündemi artık ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'nin yepyeni bir gündemi artık ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Maltepe'de yeni yapılacak 75 bin kişilik stadyuma taşınma gündemi var. Peki mevcut stadyumun kapasitesi ve seyirci ortalaması ne durumda?
Chobani Stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre; 47.911 kişilik kapasiteye sahip... Bu sayı, Fenerbahçe'nin resmi sitesine göre; 50.530... 2025-2026 sezonunda Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'deki ortalaması 33.934'tü... Şu anda Maltepe'de yapılacak 75 bin kişilik yeni stadyuma taşınma gündemi var.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teklifin kulüp yararına olduğunu düşünmesi durumunda konuyu kongreye taşıyacağını ifade etmişti. Böyle bir senaryo gerçekleşirse son kararı kongre üyeleri verecek. Eğer onay çıkarsa, merak edilen konulardan biri de 75 bin kişilik yeni stadın dolup dolmayacağı olacak...
Derbiler ve Avrupa maçlarında stadyumun büyük oranda dolacağı düşünülüyor. Fakat buradaki konu sadece seyirci ortalaması değil. Locaların sayısında ciddi bir artış olacak. Fotospor'a göre; Buradan büyük paralar gelecek. Ayrıca farklı kullanım haklarıyla birlikte nakit girdisinin yükselmesi bekleniyor.
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