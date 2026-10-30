Mağdur olan yüz binlerce vatandaş için devasa para transferi resmen başladı!

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Olağanüstü tasfiye kapsamına alınarak el konulan yatırım fonlarında aylardır gözü kulağı resmi açıklamalarda olan yatırımcılar için beklenen ilk müjdeli haber geldi. TBMM'de kabul edilen özel kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda, Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerine ait 7 fonda hesap kapatma ve para iade süreci resmen başlatıldı.
Olağanüstü tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler başladı. Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin 7 fonunu kapsayan süreçte, 235 bin 705 yatırımcının hesabına toplam 29,3 milyar lira yatırıldı.
TBMM'de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ile ödemelere ilişkin belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilk ara ödemeler başladı.
Edinilen bilgiye göre, olağanüstü tasfiyeye konu yatırım fonlarındaki ödemeler, 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
29,3 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK
Tasfiye sürecinin ilk aşamasında yatırımcılara toplam 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılacak. Söz konusu tutarın 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.
235 BİN 705 YATIRIMCIYI KAPSIYOR
Olağanüstü tasfiye kapsamında Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu 7 fonda ödeme gerçekleştirilecek. İlk ara ödemelerden toplam 235 bin 705 yatırımcının yararlanması bekleniyor.