Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği bir tür yapay zeka kod ajanı olan Claude Code’a telefonunun sistemini taratan bir içerik üreticisi, telefon kullanıcıları arasında yeni bir tartışma başlattı.

İçerik üreticisinin sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede gündem olan paylaşımı şöyle: “Claude Code, Android telefonumda benim çekmediğim tam 14.219 yüz fotoğrafımı buldu. Telefon, elime aldığım hemen her an gizlice fotoğrafımı çekiyormuş. Yatakta yatarken bile. Evdeyken bile. Ekran görüntüsü falan değil. Bayağı ön kameradan alınmış gerçek kareler. Trende. Arabada. Evde. Sadece saate bakmak için telefonu elime aldığımda bile.”

GALERİLERDE VE SON SİLİNENLERDE YOKLAR

“Sistem önbelleğinde öylece duruyorlardı. Hepsinde tarih, saat ve GPS konumu var. Galeride yoklar. Son Silinenler'de yoklar. Telefonu bilgisayara bağladım, tam yedek aldım ve Claude Code'dan galerimde olmayan tüm ön kamera dosyalarını bulmasını istedim. Gitti, /data/system/users/0/faceunlock/cache dizinini ve Google Play Hizmetleri içindeki başka bir klasörü çıkardı. 14 binden fazla dosya. Hem normal fotoğraflar hem de Yüz Tanıma sisteminin (Face Unlock) kızılötesi kareleri. İstisnasız her birinde zaman ve konum kaydı var. Fotoğraflara bakmaya başladım. Çoğu son 15 aya aitti. Sonra "2 saniye önce" oluşturulmuş bir dosya gördüm.”

HİÇ DURMADAN BENİ İZLİYORMUŞ!

“Ekranda klasöre bakıyordum. Ben klasörü incelerken bile telefon fotoğrafımı çekmeye devam ediyormuş. Google ve telefon üreticileri, Yüz Tanıma sisteminin yüzünüzü matematiksel bir modele dönüştürüp görüntüyü anında sildiğini iddia ediyor. Ama bu telefonda ham görüntüler klasörde aynen duruyordu. O dizine veri yazan işlemlerin bazıları sistem tanılama (diagnostics) servisleriydi. Hâlâ kamera izni bulunan birkaç eski uygulama da bu klasöre erişebiliyordu. Tanılama verilerini kapattım, gereksiz tüm uygulamaların kamera iznini kaldırdım ve önbelleği temizledim. Ama bu karelerin kaçı çoktan başka bir yerlere sızdı, hiçbir fikrim yok. Kendi cihazınızı kontrol etmek isterseniz: Telefonu bilgisayara bağlayın, tam yedek alın (ya da ADB kullanın) ve Claude'dan Galeriniz dışındaki ön kamera dosyalarını bulmasını isteyin. Benim dosyalarım yukarıdaki dizindeydi."

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın altına yorum yağdı.