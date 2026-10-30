  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 1'i yurt dışında çıktı 31 Ekim alarmı: 70 bin polis teyakkuzda! İdris Günaydın’dan Cübbeli Ahmet’e sert sözler: Konuştukça batıyorsun Seküler yaşamın rezillikleri! Tekelci ayyaş, 14 yaşındaki kızı istismar etti! Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına önemli mesajlar! 8 dilde yayınlanan makale Peygamberlere hakaret eden LEMAN'ı protesto ettiği için hapis cezası alacak! Alper Kaan Aykut için kritik duruşma 6 Kasım’da Despotlara Yunus Emre olup, kardeşine giyotinle gelenlere Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor Yine asansör faciası! 2 kişinin durumu ağır Osmanlı padişahlarına “Harem’den çıkmıyorlardı” iması! Videolu cevap gündem oldu
Dünya Sarı Yelekliler hafta sonu da meydanlara inecek! Paris'te 3 günlük sokağa çıkma yasağı
Dünya

Sarı Yelekliler hafta sonu da meydanlara inecek! Paris'te 3 günlük sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarı Yelekliler hafta sonu da meydanlara inecek! Paris'te 3 günlük sokağa çıkma yasağı

Fransa'nın başkenti Paris'te, hafta sonu sendikaların da desteğiyle Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi beklenirken, yerel makamlar olası şiddet ve yağma olaylarına karşı yeni kararlar aldı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 2 Kasım'a kadar Paris'te yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Paris'te hafta sonu sendikaların da desteğiyle Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi beklenirken, yerel makamlar olası şiddet ve yağma olaylarına karşı yeni kararlar aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 2 Kasım'a kadar Paris'te yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde geçerli olacak.

Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Paris'te Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Bu güzergahta gösteri yapılması kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.

Söz konusu gösterinin yarın yerel saatle 12.00 ile 18.00 arasında Paris'teki Bagnolet ve Charenton kapıları arasında düzenlenebileceği bildirildi.

 

Sendikalar, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahını değiştirmesine tepkili

Sendika temsilcileri, Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Öğrenci Birliği Sözcüsü Sabrine Kharbach, "Bir kez daha günler öncesinden belli bir gösterinin, bir güzergahın yasaklandığını görüyoruz." dedi.

Kharbach, yerel makamların kendilerini oyaladığını dile getirerek, "Bu yine hükümetin ayak oyunları. Bu utanç verici. Hangi ülkede yaşıyoruz?" diye konuştu.

Gösteri ve toplanma hakkının anayasal ve temel bir hak olduğunu belirten Kharbach, "dayanılmaz" bir idari ve polis baskısıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kharbach, yerel makamların organize bir şekilde hareket etmemesi ve polisin baskısı nedeniyle gösterilerde taşkınlık ve kaos yaşandığını ifade ederek, "Toplanmayı ve gösteri düzenlemeyi bırakmayacağız. Kararlıyız, cumartesi günü ve 5 Kasım'da kalabalıklar halinde sokakta olacağız." dedi.

 

Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Suzanne Nijdam da hükümeti "şiddeti organize etmekle" suçladı.

Nijdam, hükümeti, gösterilere yönelik uyguladığı engellerle insanların hayatını kasıtlı olarak riske atmakla itham etti.

Genel İş Sendikası Paris Eş Genel Sekreteri Adele Tellez ise yerel makamların yaptığı her şeyin yalnızca toplumsal öfkeyi artırdığını kaydetti.

Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı
Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı

Dünya

Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı

Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!
Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!

Gündem

Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet

Vandalların faturası eylemcilere: Fransa’da sosyal yardımlara haciz yolu
Vandalların faturası eylemcilere: Fransa’da sosyal yardımlara haciz yolu

Gündem

Vandalların faturası eylemcilere: Fransa’da sosyal yardımlara haciz yolu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli ve Dervişoğlu Anıtkabir'de kol kola yürümüştü! Parti içinden çatlak ses çıktı
Siyaset

Bahçeli ve Dervişoğlu Anıtkabir'de kol kola yürümüştü! Parti içinden çatlak ses çıktı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anıtkabir'de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Baş..
Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor
Gündem

Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken sosyal medyada dikkat çeken bir..
Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap
Gündem

Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap

İsrail seçimlerinin ardından Netanyahu cephesi, Arap seçmenin sandığa yoğun katılımında yabancı finansman bulunduğunu öne sürerek Türkiye ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23