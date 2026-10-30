Uzman isim uyarı verdi: 100 metre yürüyüp duruyorsanız sebebi beliniz olabilir!
Eskiden uzun mesafeleri rahatça yürürken artık kısa bir yürüyüşün ardından bacaklarda ağrı, uyuşma veya güçsüzlük nedeniyle durmak zorunda kalmak, omurgadaki kanal darlığının işareti olabiliyor. Özellikle oturunca ya da öne eğilince rahatlayan kişilerin bu değişimi yaşlanmanın doğal sonucu olarak görmemesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Abul, kanal darlığına bel kaymasının da eşlik edebildiğini söylüyor.