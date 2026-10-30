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Gündem Sabri Şahsuvar’dan dikkat çeken analiz! Alın terimize el uzatan kim varsa hesap versin
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Sabri Şahsuvar’dan dikkat çeken analiz! Alın terimize el uzatan kim varsa hesap versin

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Sabri Şahsuvar’dan dikkat çeken analiz! Alın terimize el uzatan kim varsa hesap versin

Gazeteci-yazar Sabri Şahsuvar, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarıları ile ülke içinde yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu kaynaklarının yağmalanması iddialarını karşılaştırdı. Şahsuvar, Türkiye'nin savunma sanayisinden dış politikaya kadar birçok alanda önemli adımlar attığını vurgularken, içeride milletin hakkına göz dikenlerle de kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu ülke diz çökmez” başlıklı değerlendirmesinde Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadelede elde ettiği kazanımlara, Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına ve savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çeken Şahsuvar, Türkiye'nin uluslararası alanda giderek artan etkisine işaret etti.

İHA teknolojilerinden ASELSAN'ın ihracat başarılarına, Somali'de kurulması planlanan uzay merkezinden Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği diplomatik role kadar pek çok gelişmeyi hatırlatan Şahsuvar, Türkiye'nin dış politikada ve savunma sanayisinde önemli bir güç hâline geldiğini belirtti.

 

“İÇERİDE MİLLETİN HAKKI YAĞMALANIYOR”

Türkiye'nin dışarıda önemli başarılara imza atarken içeride farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Şahsuvar, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına, bahis çetelerine, kara para aklama faaliyetlerine ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına dikkat çekti.

Milletin emeğinin ve alın terinin istismar edilmesine tepki gösteren Şahsuvar, “Milletin malı yağma değil” sözleriyle kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullananlara karşı sert mesaj verdi.

“HARAM YİYEN RAHAT UYUMASIN!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ülkenin kalkınması için çalışanlarla bu çabadan kişisel çıkar sağlayanların birbirinden ayrılması gerektiğini ifade eden Şahsuvar, sorumluların isimlerinin açıklanması, haksız kazanç elde edenlerin mal varlıklarına el konulması ve hukuki hesaplaşmanın sağlanması çağrısında bulundu.

Şahsuvar, “Bunlara verilecek cevap belli. İsimler tek tek açıklansın. Mallarına el konsun. Alın terimize el uzatan kim varsa hesabını versin. Artık dürüst çalışan değil, haram yiyen korksun” ifadelerini kullandı.

Milletin hakkını yiyenlerin hukuk önünde hesap vermesinin yalnızca adaletin tecellisi açısından değil, toplumun devlete ve ülkeye duyduğu güvenin yeniden güçlenmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Şahsuvar, değerlendirmesini “Milletin hakkını yiyen cezasını çekince sadece adalet yerini bulmaz, insanların bu ülkeye güveni de artar. Vesselam” sözleriyle tamamladı.

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