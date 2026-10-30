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Tarlasını sürerken lahit buldu!

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AA Giriş Tarihi:

Tarlasını sürerken lahit buldu!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, tarihi bir lahit ortaya çıkardı.

#1
Foto - Tarlasını sürerken lahit buldu!

Örhen köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren F.A, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.

#2
Foto - Tarlasını sürerken lahit buldu!

Çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Tarlasını sürerken lahit buldu!

Jandarmanın haber vermesinin ardından bölgeye gelen Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

#4
Foto - Tarlasını sürerken lahit buldu!

Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler incelenmek üzere alındı.

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