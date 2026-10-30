Tarlasını sürerken lahit buldu!
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, tarihi bir lahit ortaya çıkardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, tarihi bir lahit ortaya çıkardı.
Örhen köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren F.A, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.
Çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarmanın haber vermesinin ardından bölgeye gelen Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler incelenmek üzere alındı.
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