Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

Ağustos ayının sonlarında tezgâhlara gelmeye başlayan hünnap, aralık ayının sonuna kadar satışta kalıyor. Ankara’da henüz yeni yeni tanınan meyveye yönelik ilgi her geçen yıl artarken vatandaşlar hünnabı hem taze hem de kuru olarak tüketiyor. Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan hünnabın bağışıklık sistemini desteklemesi ve uyku kalitesine katkı sağlaması, meyveye yönelik talebi artırıyor. SEZON BAŞINDA 250 TL’YDİ, ŞİMDİ 100 TL 40 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yılmaz Taş, şunları söyledi: “Hünnap meyvesi ağustosun sonlarında başlıyor, ondan sonra kurumaya gidiyor. Taze olarak satıyoruz; biz 12. aya kadar satıyoruz, ondan sonra da sezon bitiyor. Fiyatlar 200 lirayla 250 lira arasındaydı, biraz olgunlaştıkça değişti. Şu anda biz 100 liraya satıyoruz, ucuz satıyoruz; normal fiyatı 200 lira. Tezgâhta kalmasın diye uygun tutuyoruz. Tabii bu, sağlığa da çok iyi geliyor; kalbe ve tansiyona falan herkes alıyor yani, gerçekten de faydalı bir şey.” Öte yandan Ankara’nın Keçiören ilçesinde her hafta cuma günü kurulan Köklü Pazarı’nda meyve fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Fiyatlardaki gerilemede bu yıl ürün bolluğunun etkili olduğu değerlendirilirken benzer şekilde Ankara Ulus Hali’ndeki meyve fiyatlarının uygun seviyelerde seyretmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.