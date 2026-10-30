  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 kadın, meyve ve sebzenin yanı sıra birçok alanda önemli ürünleri bir araya getirdi! duyan almaya başladı!  Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak 20 dakikalık yol sadece 5 dakika olacak: Beklenen tünel hizmete açılıyor Bir yıl içinde ikinci kez kaza olmuştu! Başbakan Sanchez: Güven sarsılıyor Yıl sonu kaç olacak? Merkez Bankasından enflasyon tahmini Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti Adana'da nefesler tutuldu, tamı tamına 9 kuyu açılacak: Petrol gibi fışkırması bekleniyor İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi Kazak - Türk dünyasının geleceğinin inşası... Taizhanov, 'ihtiyaç' uyarısı yaptı
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

İbn-i Sina’nın reçetesinde olan hünnap, geleneksel olarak boğaz ve öksürük şikâyetlerinde de kullanılır. Gramı bile servet değerinde ancak 100 liradan satılıyor. Ulus Hali’nde hünnabın kilosunu 100 liradan satan Yılmaz Taş, indirimin nedenini “uygun tutuyoruz” sözleriyle açıkladı.

#1
Foto - Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

İbn-i Sina’nın eserlerinde hünnap, göğsü ve akciğerleri yumuşatarak öksürüğe karşı doğal bir kalkan oluşturduğu, kanı temizleyip sindirimi rahatlattığı ve sinir sistemini yatıştırarak strese karşı bedeni sakinleştirdiği belirtiliyor. Ankara’da Ulus Hali’ndeki tezgâhlarda sonbahar hareketliliği sürerken kısa süreli sezonu olan meyvelerden hünnap da alıcılarla buluştu. Çin hurması adıyla da tanınan ve kendine has aromasıyla öne çıkan hünnap, bu yıl fiyatındaki düşüşle dikkat çekti. Sezon başında yüksek fiyatlarla satışa sunulan meyvenin kilosu 100 TL’ye kadar gerilerken taze hünnap almak isteyen vatandaşlar hale yöneldi.

#2
Foto - Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

Ağustos ayının sonlarında tezgâhlara gelmeye başlayan hünnap, aralık ayının sonuna kadar satışta kalıyor. Ankara’da henüz yeni yeni tanınan meyveye yönelik ilgi her geçen yıl artarken vatandaşlar hünnabı hem taze hem de kuru olarak tüketiyor. Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan hünnabın bağışıklık sistemini desteklemesi ve uyku kalitesine katkı sağlaması, meyveye yönelik talebi artırıyor. SEZON BAŞINDA 250 TL’YDİ, ŞİMDİ 100 TL 40 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yılmaz Taş, şunları söyledi: “Hünnap meyvesi ağustosun sonlarında başlıyor, ondan sonra kurumaya gidiyor. Taze olarak satıyoruz; biz 12. aya kadar satıyoruz, ondan sonra da sezon bitiyor. Fiyatlar 200 lirayla 250 lira arasındaydı, biraz olgunlaştıkça değişti. Şu anda biz 100 liraya satıyoruz, ucuz satıyoruz; normal fiyatı 200 lira. Tezgâhta kalmasın diye uygun tutuyoruz. Tabii bu, sağlığa da çok iyi geliyor; kalbe ve tansiyona falan herkes alıyor yani, gerçekten de faydalı bir şey.” Öte yandan Ankara’nın Keçiören ilçesinde her hafta cuma günü kurulan Köklü Pazarı’nda meyve fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Fiyatlardaki gerilemede bu yıl ürün bolluğunun etkili olduğu değerlendirilirken benzer şekilde Ankara Ulus Hali’ndeki meyve fiyatlarının uygun seviyelerde seyretmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

Ulus Hali ve pazarlardaki tezgâhlarda meyve fiyatları şu şekilde: Üzüm, Trabzon hurması, elma ve armudun kilogramı 50 TL’den satışa sunulurken mandalina 25 TL, muz 70 TL’den alıcı buluyor. Sezonun öne çıkan meyvelerinden hünnap ise kilogramı 100-110 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlardaki yerini alıyor.

#4
Foto - Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

İbn-i Sina’nın Şifa Reçetesi: İbn-i Sina’nın eserlerinde göğsü ve akciğerleri yumuşatarak öksürüğe karşı doğal bir kalkan oluşturduğu, kanı temizleyip sindirimi rahatlattığı ve sinir sistemini yatıştırarak strese karşı bedeni sakinleştirdiği belirtiliyor.

#5
Foto - Gramı bile servet değerinde: Uygun tutuyoruz diyen esnaf 100 liradan satıyor! İbn-i Sina öksürük için vermişti

Güncel araştırmalar da bu köklü geçmişi destekliyor; içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde sinir sistemini yatıştırıp biyolojik ritmi düzenleyerek uyku kalitesini artırırken, yüksek antioksidan kapasitesiyle serbest radikallerle savaşarak cildin doğal ışıltısını destekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
Gündem

Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

Özgür Özel’in ucuzlatmayı en önemli seçim vaadi olarak sunduğu alkol illeti yine bir aile faciasına neden oldu. Kırıkkale’de eve alkollü gel..
Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor
Gündem

Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor

İnananları gören gözü, haykıran sesi milli ve manevi medya Akit'in 3 gün önce ‘MEB'te başka müfettiş mi kalmadı?‘ başlığıyla manşete taşıdığ..
Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama
Dünya

Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi du..
İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama
Gündem

İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama

ABD’li ünlü muhafazakar gazeteci ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İ..
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmüne ilişkin paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral’dan dikkat ç..
ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
Gündem

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23