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Dünya Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bakın kadının karnından ne çıkarıldı!
Dünya

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bakın kadının karnından ne çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:04:00 -
Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bakın kadının karnından ne çıkarıldı!

İran'da 42 yaşındaki bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kadının karnından 11 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Geraş kentinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının karnından 11 kilogram ağırlığında tümör çıkartıldı.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, kanser cerrahisi uzmanı Dr. Ahmed Abdullahi konuya ilişkin bilgi verdi.

Abdullahi, "Geraş'taki Emirel Müminin Ali Eğitim Hastanesi'nde 42 yaşındaki kadın hastanın karın bölgesinden 11 kilogram ağırlığında tümör çıkartıldı." dedi.

Ameliyatın 4 saat sürdüğünü belirten İranlı doktor, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

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