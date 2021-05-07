  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yılmaz ailesinin acı günü: İsmail Azak vefat etti
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
İkinci kez koronavirüse yakalandı! Aradaki farkı anlattı
Bayram namazı saatleri belli oldu
Yerel Kargolar üzerinden 250 bin TL'lik vurgun! Tutuklandılar
Yerel

Kargolar üzerinden 250 bin TL'lik vurgun! Tutuklandılar

E-ticaret sitelerinde satılan ürünleri satın alıyormuş gibi davranarak, ödeme öncesi ürünü görmek istediklerini belirten dolandırıcılar, sahte kimlikle teslim aldıkları kargolar üzerinden 250 bin TL vurgun yaptı. Polisin yakaladığı 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:05:00 -
Kargolar üzerinden 250 bin TL'lik vurgun! Tutuklandılar

İzmir'de son zamanlarda çeşitli kargo firmaları vasıtasıyla gönderilen cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu, elektronik cihaz ve maddi değeri yüksek olan eşyaların e-ticaret sitelerinden normal alıcı gibi pazarlığını yapan şüpheli şahıslarca, bulundukları il merkezlerinde tanıdıkları olup olmamasına göre ürünü kontrol ettikten sonra alacaklarını söyleyerek, satıcının arkadaşı veya akrabasına gönderdiği ürün ile ilgili olarak kime, hangi kargo numarasıyla gönderdiklerini öğrendikten sonra alıcıya ait sahte kimlik ile kargoya giderek teslim aldıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili bazı vatandaşlar satın aldıkları fotoğraf makinesi, telefon gibi pahalı elektronik ürünleri İzmir ilindeki akrabalarına gönderdiklerini fakat başka bir şahsın kargo takip numarasını ibraz ederek teslim aldığını beyan ederek şikayetçi oldular. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, mağdur vatandaşların ifadeleri ile yapılan saha ve kamera çalışmalarıyla söz konusu olaylarda kullanılan araç plakasını tespit etti. Aracın Ankara iline gittiğinin görülmesi üzerine araç yakın takibe alındı ve 1 hafta içerisinde İzmir'e tekrar dolandırıcılık için geldiğinde, şüpheli şahıslar E.S ve Ç.Ö kargo firmasında suçüstü yakalandılar. Ayrıca mağdurlara ait son model telefonlara ve şüphelilerin kullandıkları sahte kimliklere de ulaşıldı. Şüpheliler E.S ve Ç.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bu arada, dolandırıcıların sahte kimlikle teslim aldıkları kargolar ile şu ana kadar 250 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?
Korona Virüs

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?

Hatırlatma dozu ne anlama gelir? Hatırlatma dozu yerli aşı ile mi yapılacak? soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2'inci dozdan 6 ay so..
Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız
Gündem

Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine hakaret ..
Ebru Baki'nin de ipi çekilecek mi? Programı üç saatten bir saate indirildi!
Gündem

Ebru Baki'nin de ipi çekilecek mi? Programı üç saatten bir saate indirildi!

Habertürk Tv ekranlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 'dalga geçilmesi'ne müsaade ederek kahkalarla karşılık veren Ebru Baki'nin pr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay