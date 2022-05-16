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Yerel Kargalar yaptı, görenler şaştı kaldı!
Yerel

Kargalar yaptı, görenler şaştı kaldı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kargalar, 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duşakabini odun parçalarıyla doldurdu. Banyonun halini görenler şaşıp kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:55:00 -
Kargalar yaptı, görenler şaştı kaldı!

Kabakoz Mahallesi'nde 2 yıl önce işi nedeniyle şehir dışına taşınan oğlunun evine, kargaların banyonun havalandırma penceresinden girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oülundan anahtarı göndermesini istedi.

Anahtar gelince eve giren Tükeziban Aydın, kargaların banyodaki duşakabini odun parçalarıyla doldurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Tükeziban Aydın, gazetecilere, "Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

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