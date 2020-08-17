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Aktüel

Karga Rıfkı kendisini iyileştiren hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkında tedavi edildikten sonra doğaya salınan karga Rıfkı'yı, hiç ayrılmadığı parkta, görevliler elleriyle besliyor - Hayvanat bahçesinde Rıfkı'nın yanı sıra peçeli baykuş, yavru leylekler, ebabil ve çeltikçi kuşunun da tedavisi ve rehabilitasyonu yapılıyor - Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun: - "Rıfkı ismine duyarlı. Çağırınca geliyor, yemeğini alıp gidiyor. Buranın adeta maskotu oldu. Biz de ziyaretçiler de onu çok seviyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:09:42 -
Karga Rıfkı kendisini iyileştiren hayvanat bahçesinin maskotu oldu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Yaralı halde getirildiği Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkında tedavi edildikten sonra doğaya salınan karga Rıfkı, hiç ayrılmadığı parkın ziyaretçilerinin en fazla görmek istediği hayvanlar arasında bulunuyor.

Kentte bir vatandaş tarafından yaralı halde Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkına getirilen karga yavrusu, veterinerlerin desteğiyle kısa sürede kendisini toparladı.

Bir gözü doğuştan görmeyen ve "Rıfkı" adını verilen karga, tedavisinin tamamlanmasına rağmen hayvanat bahçesinden hiç ayrılmıyor.

Her gün belirli saatlerde hayvanat bahçesinin yer aldığı parka gelen Rıfkı, görevliler elleriyle besliyor.

Yanına gittiği ziyaretçiler tarafından da beslenen karga, hayvanat bahçesinin en gözde hayvanları arasına girdi. Karga, ziyaretçilerin en fazla görmek istediği canlılar arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesinde karga Rıfkı'nın yanı sıra nesli tükenme tehdidi altındaki peçeli baykuş ve yavru leylekler, ebabil ve çeltikçi kuşunun da tedavisi ve rehabilitasyonu yapılıyor.

- Çağrılınca geliyor, yemeğini alıp gidiyor

Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, karga Rıfkı'nın evcil kargaları haline geldiğini söyledi.

Karga Rıfkı'nın insanlardan korkmadığını ifade eden Arsun, "Rıfkı ismine duyarlı. Çağırınca geliyor, yemeğini alıp gidiyor. Buranın adeta maskotu oldu. Biz de ziyaretçiler de onu çok seviyor. Karga da biz de mutluyuz. Gün boyunca hayvanat bahçesi içerisinde gezen mini arabaları takip ediyor. Bazen arabaların üzerine konup, geziyor. Ziyaretçiler de onun bol bol fotoğrafını çekiyor. Bazen kargayla öz çekim yapan ziyaretçiler bile oluyor." diye konuştu.

Bölgenin kurtarma hayvanat bahçesi olduklarına işaret eden Arsun, getirilen hayvanların tedavilerini ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal hayata bıraktıklarını dile getirdi.

Nesli tehdit altındaki peçeli baykuşun da iki haftadır tedavisini yaptıklarını anlatan Arsun, baykuşun geniş kafesinde uçuş çalışmalarına başladığını dile getirdi.


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