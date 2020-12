Kardeşin askere gidecek onu mu öldüreceksin?

Hasan Eğrigöz Ankara

2. yılbaşını evlat nöbetinde geçirmeye hazırlanan acılı aileler Akit’e yaptıkları açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlat bekleyişini evlerinde sürdüreceklerini söylediler.

Acımızı haykıracağız

9 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, kızına seslenerek, şunları dile getirdi: “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Evimi yıktılar. Şeyma, kızım ben kapıyı kapatmışım buraya gelmişim. Senin kardeşin de 20 gün sonra askere gidecek. Onun karşısına geçip kardeşini mi öldüreceksin? Aylardır soğuk, sıcak yağmur, çamur dinlemeden nöbete devam ettik. Bu, HDP önünde geçireceğimiz ikinci yılbaşı. Bu yıl virüs sebebiyle yılbaşında bekleyişimizi evlerimizde sürdüreceğiz. Kim ne derse desin eyleme devam edeceğiz. Nerede olursak olalım. HDP’ye, PKK’ya acımızı, kinimizi her yerden haykıracağız. 9 yıldır kızımı görmüyorum, Acı çekiyorum. Bu acıya son vermek için bayram da bile nöbet tuttum. Yine tutarım. Kızım gelmeden eylemden ayrılmayacağım. Hiçbir anne ayrılmaz.”

Soğuk demeden devam

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka ise, şunları söyledi: “Aylardır tüm zor şartlara rağmen evlat nöbetini sürdürüyoruz. Geçen sene de yılbaşını HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde geçirdik. Bu yıl malum yasaklardan dolayı evlat bekleyişimize evlerimizde devam edeceğiz. Elimizden geldikçe HDP’ye karşı eylemimizi her yerden yapacağız. Evlatlarımızın zorla, kandırılarak dağa götürüldüğünü cümle alem biliyor. Biz yıllardır acı çekiyoruz, aylardır da acımızı haykırıyoruz. Evlatlarımız gelmeden bu eylemi bırakmayı düşünmüyoruz. Eylemdeki aile sayısı giderek artıyor. PKK her geçen gün kan kaybediyor. Şimdi anneler, babalar Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak evlerinde çocuklarını bekleyecek. Bu şekilde eylemimiz kesintisiz her yerde devam etmiş olacak.”

HDP’den istiyoruz

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan da kızı Aysun’a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, şöyle konuştu: “Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz. Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun.”

Oğlumun şeklini unuttum

Annelerden Cennet Kabaklı ise oğlunun 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını belirterek, “Oğlumu HDP ve PKK kaçırdı. Versinler evladımı. 6 yıldan beri oğluma hasret kaldım. Oğlumun yüzünü, şeklini unuttum. Oğlumun geleceğini, gençliğini, özgürlüğünü çaldılar” ifadelerini kullandı.