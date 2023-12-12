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Dünya Kardeş ülkede kan aktı! Kışlaya bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!
Dünya

Kardeş ülkede kan aktı! Kışlaya bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 14:18:00 - 2023-12-12 14:18:16

Pakistan’ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi.

23 asker hayatını kaybetti

Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakan: Terör saldırısı!

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor.

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