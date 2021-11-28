Kardeş Türkmenistan ile 5 milyar dolarlık ticaret

Erdoğan’a kalabalık bir heyet eşlik etti. Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüştü. Daha sonra Erdoğan, Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarını kapsayan anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ticari iş birliğinde hedef büyütüldü

Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle Kadirli Doğanım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle Teşkilat çerçevesindeki iş birliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız.”

Erdoğan'a Devlet Nişanı tevdi edildi

Toplantının ardından Berdimuhamedov, Erdoğan’a Devlet Nişanı tevdi etti. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Eroğan, “Bu nişana layık görülmem, bu ziyareti taçlandırmıştır. Kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un riyasetinde, “Birlikte Geleceğe” temasıyla düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.