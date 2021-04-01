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Ekonomi Kardeş Eli Derneği 21 farklı branş için personel alımı ilanı yayınladı
Ekonomi

Kardeş Eli Derneği 21 farklı branş için personel alımı ilanı yayınladı

Kardeş Eli Derneği, Türkiye Genelinde Görevlendirilmek Üzere 21 Farklı Branşta Personel Alım İlanı Yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:09:00 -
Kardeş Eli Derneği 21 farklı branş için personel alımı ilanı yayınladı

Dernek, resmî web sitesi üzerinden online olarak başvuruları almaya başladı. Başvurular 31.03.2021 tarihi ile başlayacak, 28.05.2021 tarihi ile son bulacak. Adaylar Kardeş Eli Derneği İnsan Kaynakları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek.

Kardeş Eli Derneği Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak?

Çağrı Merkezi Operatörü

Saha Personeli

Reklam Planlama Uzmanı

Pr Uzmanı

Metin Yazarı

Yazılım Uzmanı

Tercüman (Arapça)

Tercüman (İngilizce)

Tercüman (Almanca)

Tercüman (Farsça)

Şoför (B Ehliyetli)

Şoför (E Ehliyetli)

Aşçı

Temizlik Personeli

Resepsiyonist

Muhasebe Uzmanı

İnsan Kaynakları Personeli

Depo Personeli

Grafik Tasarım Uzmanı

İdari İşler Personeli

Elektrik Bakım Ustası

Personel alım başvuruları aşağıdaki link üzerinden alınacaktır.

https://www.kardeseli.org.tr/tr/insan-kaynaklari

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