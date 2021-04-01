Kardeş Eli Derneği 21 farklı branş için personel alımı ilanı yayınladı
Kardeş Eli Derneği, Türkiye Genelinde Görevlendirilmek Üzere 21 Farklı Branşta Personel Alım İlanı Yayınladı.
Dernek, resmî web sitesi üzerinden online olarak başvuruları almaya başladı. Başvurular 31.03.2021 tarihi ile başlayacak, 28.05.2021 tarihi ile son bulacak. Adaylar Kardeş Eli Derneği İnsan Kaynakları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek.
Kardeş Eli Derneği Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak?
Çağrı Merkezi Operatörü
Saha Personeli
Reklam Planlama Uzmanı
Pr Uzmanı
Metin Yazarı
Yazılım Uzmanı
Tercüman (Arapça)
Tercüman (İngilizce)
Tercüman (Almanca)
Tercüman (Farsça)
Şoför (B Ehliyetli)
Şoför (E Ehliyetli)
Aşçı
Temizlik Personeli
Resepsiyonist
Muhasebe Uzmanı
İnsan Kaynakları Personeli
Depo Personeli
Grafik Tasarım Uzmanı
İdari İşler Personeli
Elektrik Bakım Ustası
Personel alım başvuruları aşağıdaki link üzerinden alınacaktır.