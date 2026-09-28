Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin
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Karbonat saç köpeğini giderir mi sorusunun cevabını, sağladığı katkıyı etkili olan doğal kaynağa göz atmaya ne dersiniz? Saç derisinde bulunan kepek bulaşıcı değil ama can sıkıcıdır. Su ile karıştırarak oluşturulan karbonatın içindeki aktif madde saç üzerinde arındırıcı etkilerle kepek kesebilirsiniz.. Yeteneğe ilişkin nedenleri keşfedin! İşte saç sağlığı için olası özellikleri...
Karbonat saç köpeğini giderir mi sorusunun cevabını merak eden birçok kişi, kepek sorununu çözmek için farklı yöntemler denemektedir. Saç derisinde bulunan bir mantar sorunu olan kepek bulaşıcı değil ama can sıkıcıdır. Kepek sorununun giderilmesini sağlayan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri olan karbonat, kuru saçlar için etki gösteren bir biçimde kullanılır. Karbonat ve gül suyunu karıştırarak oluşturulan macunun saç derisine sürülmesiyle elde edilen maskenin köpeğe karşı etkili olduğu ifade edilmektedir.
Kepek sorunu saç derisinin dengelenmesi ve saçın yapısının düzelmesi için kullanılır. Kepeğe karşı doğal çözümler, çeşitli sabun ve içerikler kullanılarak yapılan şampuanlar kepek sorununun giderilmesini sağlamaktadır. Bu sorunların giderilmesi için düzenli olarak ürünlerin kullanılması, saç bakımında tercih edilen ürünlerin kepeğe karşı olanlardan seçilmesi gerekir.
Saçların iyice durulanmaması da kepek sorununa neden olabilir. Açık renk saçlarda pek gözle görünür olmasa da koyu renk saçların en büyük kabusu olan kepek sorunu özel ürünlerin kullanılmasıyla giderilmektedir.
Kepek Kimlerde Görülür?
Yağlı saçların temel bir sorunu olan kepek aynı zamanda kuru saçlarda da görülür. Saç derisindeki ölü derinin parçaları olan kepek saçlara kirli ve yağlı bir görünüm verir. Bu da oldukça sağlıksızdır. Kepeğin sık sık görüldüğü saç tipleri olan yağlı saçlarda çoğu zaman arındırıcı saç bakım ürünleri kullanıldığında sonuç belirgin bir hal alabilir. Saç bakım ürünleri ile istediğiniz zaman temin edebileceğiniz kepek şampuanları haftada 2-3 kere kullanılmaları halinde saçların kepek sorunundan kurtulmasını sağlayacaktır.
Kuru saçlarda da görülen saç kepeğinin giderilmesi için öncelikle saçlara derinlemesine bakım yapılması gerekir. Saç bakım ürünlerinin seçiminde ihtiyacınız olan tüm gereksinimleri temin etmek için dermatoloğunuzla görüşebilirsiniz. Geçmeyen ve tekrarlayan kepek sorunu sizi farklı ürün grupları kullanmaya yöneltebilir.
Kepek Şampuanları
Kepek şampuanları çoğu zaman kullanım boyunca kepeklerden arınmayı sağlarken bırakıldığında yeniden kepek oluşmasını sağlar. Bu da doğru olmayan saç bakımının bir getirisidir. Bu yüzden kepek giderici formüller kalıcı ve sürekli olarak kullanılmalıdır.
Karbonatın içindeki aktif madde sodyum bikarbonattır (NaHCO₃). Bu madde yüksek alkali (yaklaşık 9-10 pH) ve aşındırıcı (eksfoliye edici) yapısı nedeniyle saç üzerinde hem çok güçlü arındırıcı etkilere hem de ciddi yan etkilere sahiptir
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