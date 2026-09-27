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Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

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Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

Konya’da tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya bitkisi tek tek elle toplanırken, Evde hazırlanabilen aronya ise gücüyle şifa veriyor. 'Mor altına' talepler arttı. Üretici fiyatını 250 lira olarak belirledi.

#1
Foto - Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

Konya’da tarım ürünü olarak yetiştirilen 'süper meyve' olarak da bilinen aronyada hasat mesaisi başladı. Küçük taneli meyveler, bahçede olgunluk durumlarına göre seçilerek . ‘süper meyve’ olarak bilinen aronya elle tek tek toplanıyor. Aronya, vitamin içeriğiyle öne çıkarken, buruk tadı işlendikten sonra kayboluyor.

#2
Foto - Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

Tahıl üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir üretim modeli oluşturan Tahsin Tosun, aronyadan elde ettiği verimle üretimini sürdürürken, bu yıl da bahçesinde hasat mesaisine başladı. Küçük taneli meyveler, olgunluk durumlarına göre seçilerek toplanıyor. Kuzey Amerika kökenli olan ve son yıllarda Türkiye'de de yetiştiriciliği yaygınlaşan aronya, özellikle yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen meyveler arasında yer alıyor. Elle gerçekleştirilen hasatta özenle toplanan aronyalar, tüketim ve değerlendirme amacıyla hazırlanıyor.

#3
Foto - Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

Aronya meyvesi hasadının başladığını söyleyen aronya üreticisi Tahsin Tosun, "Aronya yüksek antioksidan içeren anti diyabet, anti kanser özellikleri olan bir meyve. İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde az bir tüketimle günlük 30-35 gram taze meyve tüketimiyle insan vücudunun günlük antioksidan ihtiyacını karşılayan bir meyve. Düzenli tüketildiği zaman çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş. Faydaları bilimsel olarak ispatlanmış bir meyve. Aronya meyvesini insanlar derin dondurucuda bir yıl süreyle saklayabilirler, muhafaza edebilirler. Aronya meyvesini Türkiye'nin her yerine gönderimini sağlıyoruz. Bu sene de geçen seneki gibi kilogram fiyatını 250 lira olarak belirledik ve o şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yetiştiricilikte hiçbir şekilde kimyevi gübre ve tarımsal ilaç kullanmıyoruz. Bu ilaçların ve gübrelerin organomineral adı altında geçen ve organik olarak lanse edilen ilaçları ve kimyevi gübreleri de kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir yetiştiricilik yapıyoruz. Aronyayı kendi doğallığında insanlara faydası olacak şekilde tertemiz bir şekilde yetiştirmeye gayret gösteriyoruz" dedi. Tarlada çalışan vatandaşlar da aronya topladıklarını belirterek, ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

#4
Foto - Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira?

Aronya, zengin antioksidan ve vitamin içeriğiyle öne çıkarken, buruk tadı işlendikten sonra kayboluyor. Evde hazırlanabilen aronya suyu ise bağışıklık, sindirim ve kalp-damar sağlığına yönelik faydalarıyla dikkat çekiyor. Olgunlaşma süresi oldukça kısa olan aronya meyvesi, ağustos ayının ikinci yarısı ile eylül ayı arasında hasat ediliyor. Polifenol, antosiyanin, C ve K vitaminleri ile lif açısından oldukça zengin olan bu meyve, tazeyken sahip olduğu buruk tadı işlendikten sonra kaybederek meyve suyu, reçel, marmelat ve likör yapımına uygun hale geliyor. Ev yapımı aronya suyu hazırlamadan önce meyvedeki buruk tadı hafifletmek için aronyaların 24 saat boyunca derin dondurucuda bekletilmesi öneriliyor. Tarif için 2 kilogram aronya, 1 litre su, damak tadına göre 400 ila 700 gram şeker ve 1 limonun suyu kullanılıyor. İyice yıkanan aronyalar tencereye alınarak üzerine su eklenip kısık ateşte 20–30 dakika kaynatılıyor. Karışım ılıdıktan sonra süzgeç veya tülbent yardımıyla süzülüyor. Günün Trend Haberleri Elde edilen sıvıya şeker ve limon suyu eklenerek şeker tamamen eriyene kadar yeniden ısıtılıyor. Hazırlanan sıcak meyve suyu sterilize edilmiş kavanoz veya şişelere doldurulup kapakları kapatılarak birkaç dakika ters çevrilip bekletildikten sonra serin ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza ediliyor. Hazırlanan aronya suyu doğrudan suyla seyreltilerek tüketilebileceği gibi çay, yoğurt, yulaf ezmesi ve limonatalara da eklenebiliyor. Meyvenin buruk aroması elma, armut, ahududu ve erik gibi meyvelerle birleştirilerek komposto veya tatlılarda lezzet dengeleyici olarak kullanılabiliyor.

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