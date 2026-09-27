Fon soruşturmasında adı geçen firmalar üzerindeki kritik tedbir kararları tek tek kaldırılıyor!

Adli kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında mal varlıkları ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Yürütülen incelemeler ve kurumun ilgili birimlerine yaptığı yeni bildirimler doğrultusunda, söz konusu firmalar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Yargı makamlarının denetiminde süren sürecin seyrine dair adli mercilerin yapacağı yeni açıklamalar ve incelemeler yakından takip ediliyor.