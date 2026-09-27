Ömer Çelik'ten fon soruşturmaları mesajı: Milletin birikimine kimse çökemez! Yanlış yapanlar hesabını verecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır” ilkesinin esas alınacağını belirterek, usulsüzlük, yolsuzluk ve istismar yoluyla mağduriyet oluşturanların hesap vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmaları ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir." dedi.
Çelik, "(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır. Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz." ifadesini kullandı.
Çelik, "Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak." diyen Çelik, "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez." ifadesini kullandı.