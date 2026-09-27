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Gündem Son dakika! Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi
Gündem

Son dakika! Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi

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Son dakika! Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi

Yeni Parti Esenyurt İlçe Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Yaşanan olayların ardından seçim, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00’da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda başladı. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.

Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt’taki seçimin iptal edilmesine karar verildi. Olayın ardından salondaki gerginlik sona erdirilmeye çalışılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Sahi

En azından 2 aday var.atama yok.

YILMAZ DURMUŞ

Her ne kadar adı Yeni parti de olsa köken CHP olunca kavgasız gürültüsüz seçim yapamazlar
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