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Gündem Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı!
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Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı!

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Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı!

İran Silahlı Kuvvetleri, küresel ticaretin kalbinin attığı kritik bölgede tansiyonu yükseltecek bir hamleye imza attı. Tahran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan çok sayıda yabancı gemiye askeri müdahalede bulunulduğu açıklandı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin, son iki gün içinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri, Tahran tarafından belirlenen güzergahın dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahalede bulundu.

Haberde, son iki gün içerisinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale edildiği ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu ifade edildi.

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